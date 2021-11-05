



Об этом сообщается на странице партии в Facebook.





«Он входил в свое время в руководство Гродненской областной организации, был членом Контрольно-ревизионной комиссии. Возглавлял Белорусское нумизматическое общество. Внес большой вклад в развития нумизматики и коллекционирования в Беларуси. Ему было 66 лет», - говорится в сообщении.





В ОГП подчеркнули, что Какареко умер от коронавируса.