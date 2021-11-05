Член ОГП Виктор Какареко умер от коронавируса
На 67-м году жизни скончался член Объединенной гражданской партии Виктор Какареко.
Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
«Он входил в свое время в руководство Гродненской областной организации, был членом Контрольно-ревизионной комиссии. Возглавлял Белорусское нумизматическое общество. Внес большой вклад в развития нумизматики и коллекционирования в Беларуси. Ему было 66 лет», - говорится в сообщении.
В ОГП подчеркнули, что Какареко умер от коронавируса.
10:46 05/11/2021
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