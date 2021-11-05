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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Член ОГП Виктор Какареко умер от коронавируса

На 67-м году жизни скончался член Объединенной гражданской партии Виктор Какареко.


Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

«Он входил в свое время в руководство Гродненской областной организации, был членом Контрольно-ревизионной комиссии. Возглавлял Белорусское нумизматическое общество. Внес большой вклад в развития нумизматики и коллекционирования в Беларуси. Ему было 66 лет», - говорится в сообщении.

В ОГП подчеркнули, что Какареко умер от коронавируса.
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