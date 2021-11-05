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Госконтроль разрешил коммунальщикам "греть улицы"

Потери тепла на столичных теплотрассах, которые находятся на балансе ГП "Минсккоммунтеплосеть" и филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго", составляют от 4,5 до 12% на разных участках.

Об этом 4 ноября рассказал начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства главного управления контроля по Минску КГК Виктор Яковлев.

По его словам, наибольшие потери характерны для магистральных теплотрасс большого диаметра, передает БелТА.

«Перед руководством города и предприятиями теплоэнергетики поставлена задача довести значение потерь тепловой энергии до 5%. Контроль за выполнением этого поручения возложен на Комитет государственно контроля», — рассказал Яковлев.

Таким образом, получается, что на некоторых участках можно даже нарастить потери теплоэнергии.

Как сообщал Телеграф, белорусы в интернете часто обсуждают видео, где работники ЖКХ косят листья, тротуар или снег и спрашивают: «что происходит» и «зачем». 
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