



Больше всего в искусственном происхождении COVID-19 убеждены респонденты 55 лет и старше (68%). Меньше всего придерживающихся этой точки зрения в возрастной группе от 18 до 24 лет (43%).





Почти половина респондентов (48%) боятся заболеть коронавирусом, примерно столько же (50%) не боятся. При этом по сравнению с августом страх заразиться вырос — с 43%до 48%.





Исследователи отметили, что по сравнению с августом страх заразиться вырос — тогда он составлял 43%.





В то же время другой опрос центра выявил, что только четверть россиян (26%) знает о присуждении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.





73% опрошенных сказали, что впервые слышат о присуждении премии Муратову.





Большинство россиян (72%) затруднились с ответом на вопрос, кто еще из соотечественников становился лауреатом Нобелевской премии. 11% опрошенных вспомнили президента СССР Михаила Горбачева, 10% — академика Андрея Сахарова, 7% — писателя Александра Солженицына, 4% — физика Жореса Алферова.