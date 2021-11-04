«Левада-центр»: Большинство россиян верит, что коронавирус - биологическое оружие
61% россиян придерживаются мнения, что коронавирус — биологическое оружие, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Больше всего в искусственном происхождении COVID-19 убеждены респонденты 55 лет и старше (68%). Меньше всего придерживающихся этой точки зрения в возрастной группе от 18 до 24 лет (43%).
Почти половина респондентов (48%) боятся заболеть коронавирусом, примерно столько же (50%) не боятся. При этом по сравнению с августом страх заразиться вырос — с 43%до 48%.
Исследователи отметили, что по сравнению с августом страх заразиться вырос — тогда он составлял 43%.
В то же время другой опрос центра выявил, что только четверть россиян (26%) знает о присуждении Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
73% опрошенных сказали, что впервые слышат о присуждении премии Муратову.
Большинство россиян (72%) затруднились с ответом на вопрос, кто еще из соотечественников становился лауреатом Нобелевской премии. 11% опрошенных вспомнили президента СССР Михаила Горбачева, 10% — академика Андрея Сахарова, 7% — писателя Александра Солженицына, 4% — физика Жореса Алферова.
10:39 05/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение