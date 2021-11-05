Сами таксофоны продолжат работать. Воспользоваться ими можно будет с помощью карт предоплаты – виртуальной сервисной телефонной карты (ВСТК) и сервисной телефонной карты (СТК) – или услуги «Карточный счет» (КС).





Данные карты не нужно будет вставлять в таксофон. Совершать местные, междугородные, международные звонки, а также звонки на сети сотовой связи и в справочно-информационные службы «Белтелекома» можно с использованием полученного PIN-кода в автоматическом режиме с подсказками автоинформатора.





Он позволяют звонить по городу, междугородней связи, за границу, в мобильные сети. При этом карты позволяют звонить не только с таксофона, но и с мобильного телефона или любого стационарного аппарата.





Связь производится через оператора.