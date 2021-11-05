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"Белтелеком" выводит из оборота пластиковые карты для таксофонов

«Белтелеком» с 1 января 2022 года выведет из оборота пластиковые карты для таксофонов. Воспользоваться ими можно до конца этого года.

Сами таксофоны продолжат работать. Воспользоваться ими можно будет с помощью карт предоплаты – виртуальной сервисной телефонной карты (ВСТК) и сервисной телефонной карты (СТК) – или услуги «Карточный счет» (КС).

Данные карты не нужно будет вставлять в таксофон. Совершать местные, междугородные, международные звонки, а также звонки на сети сотовой связи и в справочно-информационные службы «Белтелекома» можно с использованием полученного PIN-кода в автоматическом режиме с подсказками автоинформатора.

Он позволяют звонить по городу, междугородней связи, за границу, в мобильные сети. При этом карты позволяют звонить не только с таксофона, но и с мобильного телефона или любого стационарного аппарата.

Связь производится через оператора.
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