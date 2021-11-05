Эксперты составили ТОП-10 б/у автомобилей, которые лучше не покупать, так как они часто ломаются и требуют больших эксплуатационных расходов, пишет издание «Багнет».

1 — BMW 5-Series (2003-2010)

BMW 5-Series шестого поколения может разорить своего владельца за счет высоких эксплуатационных расходов и расходов на ремонт. В этом автомобиле широко применяется алюминий. Из него, например, выполнена практически вся передняя часть. Какие проблемы бывают у машин с алюминием – всем известно. Например, он подвержен сильному разрушению не только при ДТП, но и в местах стыка со сталью.





Еще один недостаток – обильная салонная электроника. Проблемы с ней могут стоить очень дорого.





Кроме того, 2,0 л дизельный двигатель нельзя назвать надежным. Наоборот. Бензиновый двигатель 2.0T страдает повышенным расходом масла. Среди надежных моторов – атмосферная шестерка или V8.

2 — BMW 3-series (2005-2013)

BMW 3-series пятого поколения имеет богатое оснащение, отличную эргономику, прекрасные ходовые качества, хорошую антикоррозийную защиту кузова. Однако, у него есть и недостатки. Среди главных недостатков эксперты называют двигатели, особенно те, которые начали устанавливать с 2007 года. Они оказались не экономными и дорогими в обслуживании. Также есть сбои электроники, а ранние версии имели проблемные фары.





3 — Volvo XC90 (с 2015 года)





Кроссовер Volvo XC90 второго поколения сейчас считается надежным автомобилем. Однако, совсем не такими были Volvo XC90, сходившие с ко вейера, например, в 2015 году. Их владельцы часто жаловались на разные проблемы. Чаще всего — на электронику.





4 — Volkswagen Touran (2003-2015)





Компактвэн Volkswagen Touran первого поколения продержался на конвейере 11 лет, что неплохо для современного автомобиля. В Германии, да и в других европейских странах, он пользовался хорошим спросом. У него много достоинств, хотя и недостатков хватает. Самыми проблемными можно считать двигатели (дизельные и бензиновые), но это не относится к 1,6 л бензиновом мотору мощностью 102 л.с. – он получился достаточно надежным.





5 — BMW 1-Series (2004-2013)





У BMW 1-Series первого поколения, которое появилось в 2004 году, чаще всего недостатки и поломки связаны с двигателями. Так, у бензиновых моторов с непосредственным впрыском на клапанах накапливается нагар, повреждаются форсунки. Не отличается долговечностью и цепь ГРМ. Также не отличаются надежностью дизеля. Часто владельцы жалуются на электронику и модуль EPS.





6 — Volkswagen Passat (2005-2010)





Passat – это самый популярный б/у автомобиль, который украинцы покупают за границей. Каждый месяц более 3 тысяч б/у Пассатов получают украинскую прописку. Однако, при покупке Passat шестого поколения нужно внимательно проверить его двигатель (проблемы после 100-150 тыс. км пробега появляются у бензинового и у дизельного силового агрегата), коробку передач DSG и кузов. Коррозию можно с большой степенью вероятности увидеть на порогах, арках, нижних кромках дверей и верхней кромке проема лобового стекла.





7 — Subaru Forester (2008-2013)





Forester третьего поколения в отличие от моделей первых двух поколений является полноценным кроссовером. У него есть достоинства. Например, качественное лакокрасочное покрытие. Но есть и недостатки. К недостаткам нужно отнести проблемы со сцеплением, слишком большой осевой люфт коленчатого вала, тонкие стекла передних противотуманок из-за чего они часто трескаются при резком перепаде температур.





8 — Audi A4 (2007-2015)





Во многих странах наблюдается большой спрос на немецкие седаны Audi A4. Однако, при их покупке на вторичном рынке нужно быть очень внимательным. Особенно, если речь идет про модель третьего поколения. Часто жалуются на его бензиновые и дизельные двигатели, а также на коробку передач S tronic с двойным сцеплением (проблемы у нее были после появления на рынке). Турбодизель V6 более надежен, но его обслуживание дорого может обойтись.





9 — Volkswagen Golf (2008-2012)





Golf шестого поколения неплохой автомобиль, но у него есть несколько проблемных мест. Так, в некоторых местах может появиться коррозия, есть жалобы на электронику. Также часто жалуются на проблемы с бензиновыми и дизельными двигателями. Например, у 1,2 л мотора TSI не очень долговечная цепь ГРМ, а у 1,8 и 2,0 л бензиновых моторов повышенный расход масла. Кроме того, в случае поломки DSG придется дорого заплатить за ее ремонт.





10 — Toyota Avensis (2003-2008)





У Avensis второго поколения больше всего нареканий вызывают бензиновые и дизельные двигатели. Если 1,8 и 2,0 л бензиновые моторы страдают повышенным расходом масла, то у дизелей наблюдается повышенный износ. Кроме того, владельцы этой модели часто жалуются на обивку салона, проблемы с оптикой и подвеской.





Нужно отметить, что Toyota учла жалобы, и поэтому Avensis третьего поколения получился более надежным и качественным.