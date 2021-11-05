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Минкульт Беларуси прокомментировал снятие фильма «Искушение» с проката

Министерство культуры ответило на массовые обращения граждан в связи с отменой проката фильма Пола Верховена «Искушение».


«Фильм режиссера Пола Верховена «Искушение» был рассмотрен на заседании Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости (далее – РЭК). В соответствии с экспертным заключением РЭК от 4 ноября 2021 г. № 945 в интересах общественного порядка и защиты нравственности населения, фильм «Искушение» (Франция, Бельгия, Нидерланды, 2021 г., режиссер Пол Верховен) не рекомендован к публичному показу на территории Республики Беларусь», – говорится в ответе, подписанном первым заместителем министра культуры Валерием Громадой. Ответ опубликован на сайте министерства.

Франко-голландский фильм «Искушение» рассказывает о любви двух католических монахинь в XVII веке. Фильм появился в расписании минских кинотеатров, но затем исчез.
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