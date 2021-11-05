Власти Нью-Йорка заплатят привившимся от коронавируса детям по $100
Дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от коронавируса, имеют право на выплату в размере 100 долларов, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Ранее медицинские регуляторы FDA и CDC одобрили применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет. Хотя среди детей осложнения и тем более смерти от коронавируса редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся на детей.
«Дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации», - написал де Блазио в своем аккаунте в Twitter.
Сейчас полностью вакцинированы от коронавируса 67,4% жителей Нью-Йорка. Частично привиты – 6,4%. При этом 26,3% жителей города пока не прививались, пишет centralasia.media
07:54 05/11/2021
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