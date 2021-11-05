Ранее медицинские регуляторы FDA и CDC одобрили применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет. Хотя среди детей осложнения и тем более смерти от коронавируса редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся на детей.





«Дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации», - написал де Блазио в своем аккаунте в Twitter.









Сейчас полностью вакцинированы от коронавируса 67,4% жителей Нью-Йорка. Частично привиты – 6,4%. При этом 26,3% жителей города пока не прививались, пишет centralasia.media







