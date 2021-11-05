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В Латвии будут платить за ущерб от вакцинации

Ранее компенсация предусматривалась только в случае серьезного ущерба для здоровья, вызванного вакцинацией.

В Латвии Сейм принял поправки в законодательство, позволяющие выплачивать денежные компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от COVID-19. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет портал ERR.

В первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась только в случае серьезного ущерба, когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда.

Однако опозиция предложила пересмотреть данный закон и внесла предложение расширить условия компенсации. 

"В новой редакции предусмотрена компенсация и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен умеренный вред, - сказано в сообщении. 

Представитель консерваторов в парламенте Юрис Ранканс заявил, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на его лечение.

"Несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов", - отметил он. 

При этом он добавил, что в случае "покраснения и температуры компенсация не полагается".

Ранее власти Латвии решили выплачивать пожилым людям 20 евро ежемесячно в течение полугода, пишет Корреспондент.
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