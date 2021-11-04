Самые известные и давние примеры — негативные ярлыки «змагары» и «свядомыя», навешиваемые на идеологических оппонентов властей. Новая волна применения этого приёма пошла после протестов 2020 года.





Для понимания сути манипуляции и её месседжа важно знать исторический контекст. В 1990-х вопрос государственности беларусского и русского языков расколол общество и стал политическим инструментом, а отношение к беларусскому стало маркером политической позиции.





Госпропаганда с тех пор клеит на оппозицию ярлык, что беларуский язык является для неё главной ценностью. Хотя оппозиция Беларуси неоднородна, и в ней много людей против беларусского как единственного государственного языка.





Нет данных и о том, что большинство сторонников протестов 2020 года выступают за беларусизацию, то есть так утверждать нельзя. Зато есть данные, что большинство сторонников протеста хорошо относятся к России, хотя пропаганда клеймит протест как националистический и антироссийский.





Механизм высмеивания

Ключевой манипулятивный приём госСМИ, который используется при вставке беларусских слов в русскоязычный текст — высмеивание. Составляющие такого высмеивания — пародичность, несоответствие, ирония, унижение и создание мема.





1. Пародичность. Для дискредитации идеологических оппонентов используется язык, который они активно используют — беларусский. Пародийное подражание создаёт карикатурный эффект и означает негативно-критичную оценку.





«Просветительское (как же им "спадабалася" эта лазейка!) правозащитное учреждение (НКО) "Офис по правам людей с инвалидностью" с директором Сергеем Дроздовским — оно же благое дело делает, нет? Не только, скажем так» «СБ. Беларусь Сегодня»





2. Несоответствие. Вставка отдельных слов из одного языка в массив другого создаёт несоответствие, которое многими психологами-теоретиками считается определяющей характеристикой юмора: за счёт несоответствия и становится смешно (см. «Психология юмора», М. Род). В контексте Беларуси важно учитывать, что беларусский — не повседневный язык (на нём говорят дома 28,5 % беларусов), за счёт чего вычурность и пародичность беларусских вставок в русском тексте усиливается.





«Вот такие послания от поборников неверагоднай демократии получали многие из нас за свою политическую позицию» СТВ





3. Ирония. Когда сотрудники госмедиа называют протестующих борцами и переводят слово на беларусский как «змагары», они тем самым ставят кавычки, подразумевают обесценивание прямого значения слова. Мол, никакие эти «змагары» не борцы на самом деле. В приведённом ниже примере обесценивание усиливается контрастным призывом «хавацца ў бульбу» — то есть намёком на трусость.





«Где сейчас "змагары"? Хавайся в бульбу. Или в... рапс» «Сельская газета»





«Змагары потомственные — копни их, а там двурушники да лицедеи»

«СБ. Беларусь Сегодня»





4. Унижение. Высмеивание идеологических оппонентов через беларусский язык подразумевает их унижение и, наоборот, утверждение превосходства высмеивающих. На это работают все предыдущие пункты: пародичность выражает негативную оценку через карикатурность, несоответствие указывает на неадекватность, а ирония обесценивает.





«А теперь вот, похоже, стали отрабатывать антигосударственные деньги, "шпацыруючы па праспекце"» «СБ. Беларусь Сегодня»





5. Создание и закрепление мема. Повторяя приём с беларусскими вставками, пропаганда создаёт норму дискурса, устойчивую смысловую конструкцию с негативными коннотациями.





И с каждым новым повторением аудитория всё быстрее распознаёт посыл высмеивания. Вставка французских фраз в романе «Война и мир» не выглядит комично. Но вставка отдельных беларусских слов в русский язык в эфире госТВ — привычно считывается как высмеивание.





А отдельные слова, вроде «змагароў» и «свядомых», уже давно стали негативными мемами, ярлыками, которые могут развиваться в новые выражения, вроде «змагарства» (пародия на «спадарства»).





«Беглая верхушка змагарства стала соблазнять самых крепких и сильных мужиков. <...> Сутенёршей беларусского змагарства является сама Тихановская» СТВ





«Об этой трагедии и о том, как её пытаются представить современные польские да и некоторые "свядомые" историографы» «СБ. Беларусь сегодня»





Комбинация манипуляций

Высмеивание с использованием беларуского языка часто дополняется другими приёмами...





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