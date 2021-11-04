



Об этом сообщает BBC . Препарат будут давать два раза в день уязвимым пациентам, у которых недавно было диагностировано заболевание.





Клинические испытания таблетки, которая первоначально разрабатывалась для лечения гриппа, показали снижение риска госпитализации или смерти примерно наполовину. Эксперименты проводились на 775 пациентах с COVID-19, которые принимали Молнупиравир и плацебо.





Министр британского здравоохранения Саджид Джавид сказал, что такое лечение "изменило правила игры" для самых слабых и ослабленных.





"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусное средство от COVID, которое можно принимать дома", – отметил он.





Новые таблетки будут продаваться под торговой маркой Lagevrio.





Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о старте финальной стадии испытаний таблеток против коронавируса. Препарат предназначен для блокировки основного фермента, который приводит к размножению вируса.