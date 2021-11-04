



На нее составили новый протокол, статью правозащитники не указывают.





Анастасия Крупенич-Кондратьева — бывшая учительница минской гимназии. Ее 8 раз уже осудили по административной статье 19.1 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность) за то, что она с мужем Сергеем Крупеничем пересылали друг другу новости из телеграм-каналов.





Пару задержали 15 июля, в октябре они были признаны политзаключенными.