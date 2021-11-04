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Анастасия Крупенич-Кондратьева не вышла на свободу после 111 суток ареста

Политзаключенная Анастасия Крупенич-Кондратьева не вышла на свободу из ЦИП на Окрестина после 111-суточного ареста, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


На нее составили новый протокол, статью правозащитники не указывают.

Анастасия Крупенич-Кондратьева — бывшая учительница минской гимназии. Ее 8 раз уже осудили по административной статье 19.1 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность) за то, что она с мужем Сергеем Крупеничем пересылали друг другу новости из телеграм-каналов. 

Пару задержали 15 июля, в октябре они были признаны политзаключенными.
Источник: reform.by
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