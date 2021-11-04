Украина внесла Максима Галкина в черный список
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского телеведущего Максима Галкина в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
Перечень опубликован на сайте ведомства, всего в нем 259 человек.
Галкин был внесен в список 3 ноября.
Летом в него внесли спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, российского режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову, актера Романа Юрченко. Причины для включения россиян в список не приводятся.
Также в июне в черный список попал Филипп Киркоров. Однако через несколько дней Минкульт Украины исключил певца из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны. Чем было обосновано это решение, в ведомстве не пояснили.
Источник: kommersant.ru
18:24 04/11/2021
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