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Украина внесла Максима Галкина в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского телеведущего Максима Галкина в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.


Перечень опубликован на сайте ведомства, всего в нем 259 человек.

Галкин был внесен в список 3 ноября. 

Летом в него внесли спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, российского режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову, актера Романа Юрченко. Причины для включения россиян в список не приводятся.

Также в июне в черный список попал Филипп Киркоров. Однако через несколько дней Минкульт Украины исключил певца из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны. Чем было обосновано это решение, в ведомстве не пояснили.
Источник: kommersant.ru
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