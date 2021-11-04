



Перечень опубликован на сайте ведомства, всего в нем 259 человек.





Галкин был внесен в список 3 ноября.





Летом в него внесли спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, российского режиссера Олега Джураева, актрису и телеведущую Анну Пескову, актера Романа Юрченко. Причины для включения россиян в список не приводятся.





Также в июне в черный список попал Филипп Киркоров. Однако через несколько дней Минкульт Украины исключил певца из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны. Чем было обосновано это решение, в ведомстве не пояснили.