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На 5 ноября в Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Об этом сообщили в Белгидромете.


Согласно прогнозу, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью почти во всех областях пройдут дожди, утром в отдельных районах снова будет туман, пишет Политринг. Ветер преимущественно южный, его порывы днем достигнут 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 15 градусов по юго-востоку, ночью минимальная температура будет около 5 градусов.
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