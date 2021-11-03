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Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, пишет МогилевОнлайн, мошенники создали в сети аккаунты магазинов, где администратор размещал объявления о продаже грузовых автомобилей с доставкой из стран Евросоюза. Предложение в интернет-магазине на покупку грузового транспорта было весьма заманчивым – цены ниже рыночных. Это привлекало покупателей из России в том числе и потому, что в их стоимость якобы были включены все таможенные платежи и сборы.





Злоумышленники действовали по отработанной схеме: для создания видимости законности своих действий заключали договоры на оказание услуг. Далее везли потерпевших в Слоним и в деревню Пекари Волковысского района, где оформляли документы по перегону транспорта из стран Евросоюза. После подписания необходимой документации они получали денежные средства и переставали выходить на связь. Спустя некоторое время выяснялось, что покупателям доставлялись грузовые автомобили, которые невозможно поставить на учет и не пригодные для эксплуатации.





Всего в рамках расследования уголовного дела установлено более 20 потерпевших.





Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





При изучении личностей обвиняемых установлено, что организатор уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, остальные фигуранты ранее не судимы.





В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции принимаются меры по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.