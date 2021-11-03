+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Более 20 потерпевших: в Могилеве расследуют дело о мошенничестве в особо крупном размере

С октября 2018 года по июнь 2021-го группа мошенников из 8 человек, обманом завладела деньгами граждан Российской Федерации на общую сумму более 27 миллионов российских рублей, пишет СК РБ.

Фото: СК РБ

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, пишет МогилевОнлайн, мошенники создали в сети аккаунты магазинов, где администратор размещал объявления о продаже грузовых автомобилей с доставкой из стран Евросоюза. Предложение в интернет-магазине на покупку грузового транспорта было весьма заманчивым – цены ниже рыночных. Это привлекало покупателей из России в том числе и потому, что в их стоимость якобы были включены все таможенные платежи и сборы.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: для создания видимости законности своих действий заключали договоры на оказание услуг. Далее везли потерпевших в Слоним и в деревню Пекари Волковысского района, где оформляли документы по перегону транспорта из стран Евросоюза. После подписания необходимой документации они получали денежные средства и переставали выходить на связь. Спустя некоторое время выяснялось, что покупателям доставлялись грузовые автомобили, которые невозможно поставить на учет и не пригодные для эксплуатации.

Всего в рамках расследования уголовного дела установлено более 20 потерпевших.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

При изучении личностей обвиняемых установлено, что организатор уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, остальные фигуранты ранее не судимы.

В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции принимаются меры по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]