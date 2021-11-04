+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ОАО «Интеграл» продает усадьбу Лопатинских у границы с Латвией

Головная компания холдинга «Интеграл» решила продать памятник историко-культурного наследия — усадьбу Лопатинских (Леонполь) в Миорском районе.

Фото: МГЦН

Стартовая цена — 236 280 рублей. Торги пройдут в Минске 6 декабря.

Усадьба находится примерно в 11 км от границы с Латвией и сейчас не в лучшем состоянии, пишет Office Life. Она была основана в XVIII веке. За свою историю меняла хозяев и предназначение. Некоторое время в основном доме был даже костел. При СССР помещение использовали под молочный комбинат и учебное заведение.

Усадьба состоит из основного дома, памятной колонны в честь принятия Конституции Речи Посполитой, столовой, ворот, ограждения и т. д. Покупатель получит все это в собственность, а землю — в аренду до 2062 года. Площадь участка — 1,3564 га.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]