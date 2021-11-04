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Стартовая цена — 236 280 рублей. Торги пройдут в Минске 6 декабря.





Усадьба находится примерно в 11 км от границы с Латвией и сейчас не в лучшем состоянии, пишет Office Life. Она была основана в XVIII веке. За свою историю меняла хозяев и предназначение. Некоторое время в основном доме был даже костел. При СССР помещение использовали под молочный комбинат и учебное заведение.





Усадьба состоит из основного дома, памятной колонны в честь принятия Конституции Речи Посполитой, столовой, ворот, ограждения и т. д. Покупатель получит все это в собственность, а землю — в аренду до 2062 года. Площадь участка — 1,3564 га.







