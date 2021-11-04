







Четвертую волну коронавируса в Беларуси определяет "дельта"-штамм коронавируса, считает глава Минздрава Дмитрий Пиневич.





Он подчеркнул, пишет Sputnik, что мутация серьезно отличается от "уханьского" штамма, пациенты стали более тяжелыми, их сложнее вести в больницах. Подходы в лечении остаются прежними.





"Но эту волну мы чуть-чуть проходим и используем фразу главы государства про осторожный оптимизм. На сегодняшнее утро у нас только два региона превысили по заболеваемости 100% от прошлой волны: Минск и Минская область. Но это не отменяет нашей напряженной работы, призывов к вакцинации и социальному дистанцированию", – напоминает Пиневич.





Сейчас чаще всего болеют дети, молодые и пожилые, в группе повышенного риска – беременные. Минздрав напоминает будущим мамам о важности прививки от коронавируса: сейчас первую дозу вакцины получили 1 418 женщин.

Коронавирус в Беларуси





23 июня Минздрав сообщил о выявлении в стране индийского штамма коронавируса – "дельта"-мутации.





С тех пор этот вариант коронавируса быстро распространился по стране.





Специалисты уверены: штамм может передаваться гораздо быстрее. Кроме того, коронавирус значительно помолодел и стал "более тяжелым", а для беременных стал еще более опасным.





По прогнозам Минздрава и Александра Лукашенко, ситуация с коронавирусом должна улучшиться в ближайшее время – "примерно ноябрь – середина ноября". Сейчас, со слов Лукашенко, ситуация вселяет "осторожный оптимизм".