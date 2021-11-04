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Программиста EPAM, экс-сотрудника МВД, осудили по статье о мелком хулиганстве

Около десяти ИТ-специалистов задержали в октябре за подписку на экстремистские телеграм-каналы. dev.by удалось узнать о судьбе одного из них — сотрудника EPAM Никиты Имекова.

 Фото: flickr.com

По информации источника dev.by, Никита Имеков получил 5 суток ареста по статье 19.1 КоАП (мелкое хулиганство) и уже отбыл этот срок. За какое мелкое хулиганство осудили программиста, источник не уточнил. 

Также по нашей информации Никита Имеков проходит свидетелем по уголовному делу, которое было заведено по статье 361-1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением). По всей видимости это касается подписки на телеграм-каналы, признанные экстремистскими. Сам Никита Имеков от комментариев воздержался.

Информация о задержании Никиты Имекова появилась в телеграм-канале «ГУБОП» в середине октября.  В «признательном видео» он извиняется за подписку на тг-каналы, признанные экстремистскими, и обещает их удалить. К посту прикрепили скрины экрана смартфона со списком каналов.

Судя по профилю в Linkedin, Никита Имеков работает в EPAM с декабря 2020 года. До прихода в компанию он работал в департаменте охраны МВД в Гомеле — устанавливал, настраивал, программировал системы охранной и пожарной сигнализации, устройства контроля доступа, видеонаблюдения.

Среди задержанных в октябре оказался ещё один программист EPAM, тоже выходец из органов. Его имя неизвестно. По информации провластных тг-каналов, программист EPAM якобы пересылал данные чиновников и «бывших коллег» в телеграм-каналы, которые признаны экстремистскими. 

В середине октября в Беларуси вступило в силу новое постановление совмина (№ 575). Его основной посыл: МВД может признавать каналы и чаты в мессенджерах и соцсетях экстремистскими формированиями, а их создателей и участников привлекать к уголовной ответственности.

Впрочем, в МВД уточнили, что подписка на телеграм-каналы, признанные «экстремистскими», законодательно не запрещена. Если подписчик не репостил сообщения, не перечислял деньги телеграм-каналу и не передавал туда информацию, его не привлекут к ответственности.
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