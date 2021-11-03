







Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на телеграм-канал «Милиция Минска».





От полученной травмы черепа 58-летний минчанин умер в больнице.





Оперативники выяснили, что избил его 35-летний житель агрогордка Михановичи. Он рассказал, что искал компанию для совместного распития алкоголя, а незнакомец в переходе на «Пушкинской» отказался от его предложения. Тогда мужчина нанес ему несколько ударов, от которых минчанин упал и получил травму головы.





Против жителя Михановичей возбуждено уголовное дело, он задержан. По какой статье начало производство, в милиции не уточнили.