



Вероятнее всего, речь о чесотке — эта болезнь характерна для многих животных этого вида, при ней животные теряют шерсть.





Лысыми также могут быть молодые особи, пишет Nashaniva.com, у которых еще не отросла шерсть.





Странного зверька нашла в теплице жительница агрогородка Стаи на Лепельщине. Она обратилась к соседу, который работал в лесном хозяйстве, и попросила осмотреть находку. Мужчина положил животное в мешок, через 20 минут вернулся за ним — а зверька уже не было.





Для человека енотовидная собака опасности не представляет, однако вступать в контакт с животным не стоит, советуют специалисты.











