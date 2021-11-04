Ученые раскрыли загадку «лепельской чупакабры»
«Это енотовидная собака, больная», — прокомментировали снимок, опубликованный в газете «Лепельский край», сотрудники научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам.
Вероятнее всего, речь о чесотке — эта болезнь характерна для многих животных этого вида, при ней животные теряют шерсть.
Лысыми также могут быть молодые особи, пишет Nashaniva.com, у которых еще не отросла шерсть.
Странного зверька нашла в теплице жительница агрогородка Стаи на Лепельщине. Она обратилась к соседу, который работал в лесном хозяйстве, и попросила осмотреть находку. Мужчина положил животное в мешок, через 20 минут вернулся за ним — а зверька уже не было.
Для человека енотовидная собака опасности не представляет, однако вступать в контакт с животным не стоит, советуют специалисты.
15:07 04/11/2021
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