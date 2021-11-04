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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как лечат пациентов в "красной зоне"

Корреспонденты Sputnik побывали в "красной зоне" 4-й городской клинической больницы им. Н.Е. Савченко, поговорили с пациентами, оказавшимися на волоске от смерти, и с их лечащими врачами, которые работают на износ.


"Четверка" ушла в режим инфекционной больницы практически с первых дней пандемии: как перепрофилировались 23 марта 2020 года, так практически и "не размывались" – всегда часть отделений оставались "красной зоной". Сейчас для пациентов с коронавирусом работает вся больница.

Врачи честно признаются, пишет Sputnik.by, что реанимационные койки не пустуют: на освободившееся место поступает следующий пациент. А вот в обычных палатах краем глаза заметили свободные кровати.

Медсестры и врачи ни на секунду не покидают пациентов реанимации и все время кружатся вокруг них в белых СИЗах. Рассказывают о своей работе неохотно, мол, вы же сами все понимаете, - сейчас непросто. Говорят, что держатся из последних сил, и напоминают, что стараются ради нас.

"Наверное, каждому надо такое увидеть, чтобы понять, что коронавирус не шутки. 

Обязательно прививайтесь!", - просят медсестры, провожая нас из реанимации.

Смотрите на видео, о чем жалеют те, кто оказался на больничной койке, и как последние полтора года проходят будни врачей в "красной зоне".
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