Как лечат пациентов в "красной зоне"





"Четверка" ушла в режим инфекционной больницы практически с первых дней пандемии: как перепрофилировались 23 марта 2020 года, так практически и "не размывались" – всегда часть отделений оставались "красной зоной". Сейчас для пациентов с коронавирусом работает вся больница.





Врачи честно признаются, пишет Sputnik.by, что реанимационные койки не пустуют: на освободившееся место поступает следующий пациент. А вот в обычных палатах краем глаза заметили свободные кровати.





Медсестры и врачи ни на секунду не покидают пациентов реанимации и все время кружатся вокруг них в белых СИЗах. Рассказывают о своей работе неохотно, мол, вы же сами все понимаете, - сейчас непросто. Говорят, что держатся из последних сил, и напоминают, что стараются ради нас.

"Наверное, каждому надо такое увидеть, чтобы понять, что коронавирус не шутки.

Обязательно прививайтесь!", - просят медсестры, провожая нас из реанимации.





Смотрите на видео, о чем жалеют те, кто оказался на больничной койке, и как последние полтора года проходят будни врачей в "красной зоне".