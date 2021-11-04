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В ведомство с жалобой обратился частный перевозчик, который рассказал, что работник конкурентного предприятия со своего телефона систематически оформляет билеты на его рейсы, но оплату не производит, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МАРТ





Было установлено, что один из сайтов при покупке билетов дает пользователям час на внесение необходимых данных и проведение оплаты, в течение которого забронированные проездные документы невозможно купить как в Сети, так и в кассах пассажирских терминалов.





Только за июнь — август прошлого года таким образом работник конкурентного предприятия ограничил продажу 147 билетов частного перевозчика на общую сумму 1 314 рублей. При этом пассажиры, которые не могли купить билеты на желаемые рейсы, вынужденно искали другие варианты поездки, в том числе выбирали транспорт конкурентного предприятия, так как время отправления его рейсов почти совпадало с временем отправления обратившегося с жалобой перевозчика.





Поскольку сотрудник, осуществляющий бронирование билетов со своего телефона, не только работал в конкурентном предприятии, но и был сыном его владельца, в соответствии с антимонопольным законодательством виновных признали группой лиц.





Экономический суд квалифицировал действия предприятия как административное правонарушение по ст. 11.26 КоАП. На отца и сына наложен штраф в размере 100 и 50 базовых величин соответственно.