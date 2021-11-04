



Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк рассказал, что планируется закупить около миллиона доз иностранной вакцины и 250 000 доз российской вакцины.





Планируется, что ещё полмиллиона доз придет по безвозмездной помощи.





По его словам," в планах обеспечить вакциной 60% населения Беларуси", сообщает Официальный Минздрав





Однако чиновник не уточнил, какие именно иностранные вакцины поступят в Беларусь







