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В ближайшее время Беларусь может получить более 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Закупка связана с планами обеспечить вакциной не менее 60% населения страны.


Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк рассказал,  что планируется закупить около миллиона доз иностранной вакцины и 250 000 доз российской вакцины. 

Планируется, что ещё полмиллиона доз придет по безвозмездной помощи. 

По его словам," в планах обеспечить вакциной 60% населения Беларуси", сообщает Официальный Минздрав

Однако чиновник не уточнил, какие именно иностранные вакцины поступят в Беларусь
Источник: blizko.by
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