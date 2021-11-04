В ближайшее время Беларусь может получить более 1,5 млн доз вакцины от COVID-19
Закупка связана с планами обеспечить вакциной не менее 60% населения страны.
Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк рассказал, что планируется закупить около миллиона доз иностранной вакцины и 250 000 доз российской вакцины.
Планируется, что ещё полмиллиона доз придет по безвозмездной помощи.
По его словам," в планах обеспечить вакциной 60% населения Беларуси", сообщает Официальный Минздрав
Однако чиновник не уточнил, какие именно иностранные вакцины поступят в Беларусь
Источник: blizko.by
12:42 04/11/2021
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