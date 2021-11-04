



Напомним, что вчера в Иркутске при заходе на посадку разбился грузовой самолет Ан-12 принадлежащий белорусской авиакомпании «Гродно». Все кто находился на борту погибли. Одна из вероятных причин трагедии — погодные условия. В районе аэропорта идет мокрый снег. Борт возвращался с Чукотки, куда доставил продукты питания.





По предварительной информации, экипаж не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг, вероятно, из-за плохих погодных условий. В районе аэропорта шел мокрый снег. Самолет обнаружили в семи километрах от взлетно-посадочной полосы. От удара машина развалилась на части и загорелась.





Уже известно, что авиакомпании «Гродно», которая специализируется на грузовых перевозках и авиаобработке полей, по данным на сайте, было 16 бортов, 10 из которых – это легендарные «кукурузники» Ан-2.





Тяжёлых 4-моторных турбовинтовых Ан-12БК в авиакомпании было три, летали два. Одному почти 54 года (борт EW-469TI), другому – почти 51 год (EW-435TI). Пока нет точной информации, какой именно из этих двух самолётов упал под Иркутском, но в любом случае ему более 50 лет.





Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сообщил в разговоре с URA.RU, что России нет заводов, которые могли бы ремонтировать Ан-12. Также на них давно не выпускают запчасти. Толбоев также отметил, что самолет не оборудован под тяжелые погодные условия. Летчик выразил недоумение, почему Ан-12 до сих пор летают.









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Глава региона Игорь Кобзев поручил оказать помощь в размещении родственников погибших в жуткой авиакатастрофе.





Вопрос размещения родственников погибших обсудили в рамках заседания специальной комиссии под председательством Игоря Кобзева. Как отметил Глава региона, службы отреагировали оперативно и ликвидировали очаг возгорания.





«Сейчас нужно создать условия для работы следственных органов, освободить дорогу. Я уже связался с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, переговорил и с авиакомпанией, представители которой вылетают завтра в Иркутск. Мы также продолжим работу в зоне катастрофы», - отметил uубернатор.





Он также отметил, что сейчас информацию передают в консульство Украины в Новосибирске и в посольство Республики Беларусь в Москве. Решается вопрос о транспортировке погибших. Их родственникам будет оказана психологическая помощь. Для этого в региона организовали горячую линию 8 (3952) 40-99-99.





Вместе с тем, власти обсуждают перенос аэропорта за пределы Иркутска. Как отметил Игорь Кобзев, это вопрос не одного дня, но его будут усиленно решать.



