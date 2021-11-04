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Имейте ввиду: ГАИ патрулирует дороги и на "гражданских" автомобилях

Нарушителей правил дорожного движения в Минской области сотрудники ГАИ начали выявлять не на стандартных патрульных автомобилях со специальной окраской и маячками на крыше, а на обычных.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», внешне машины не выделяются среди других, поэтому нарушители удивляются, видя, что из таких авто выходят инспекторы и просят показать документы. 
 
Новшество объяснили тем, что, как правило, водители соблюдают ПДД, когда видят патрульный автомобиль. 

Однако в случае отсутствия поблизости патруля некоторые начинают нарушать правила, особенно за городом. За такими лихачами и будут наблюдать сотрудники ГАИ на «гражданских» автомобилях.  
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