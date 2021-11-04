Как сообщает агентство «Минск-Новости», внешне машины не выделяются среди других, поэтому нарушители удивляются, видя, что из таких авто выходят инспекторы и просят показать документы.

Новшество объяснили тем, что, как правило, водители соблюдают ПДД, когда видят патрульный автомобиль.





Однако в случае отсутствия поблизости патруля некоторые начинают нарушать правила, особенно за городом. За такими лихачами и будут наблюдать сотрудники ГАИ на «гражданских» автомобилях.