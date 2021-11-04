В Минске открыли "центр психологического обеспечения" для силовиков
Для минских милиционеров Министерство внутренних дел открыло свой центр психологического обеспечения. Здесь есть комната со «звездным небом», массажные кресла, фиброоптический «душ» из светящихся нитей и игрушки для снятия стресса.
Там обещают диагностировать психическое состояние силовиков, проводить психокоррекционную, тренинговую и психодиагностическую работу с милиционерами столичного гарнизона.
Как сообщают госсми, для восстановления милиционеров погружают в атмосферу комфорта: стереосистема «звездное небо» вводит в релаксационное состояние, в мягких креслах можно принять удобное положение, а в массажном — снять нервно-мышечное напряжение.
В фиброоптическом «душе» его светящиеся волокна образуют шатер, в котором можно отдохнуть в кресле-мешке.
Первыми отдохнуть в центре позволили руководителям МВД. Сотрудников ведомства обещают впустить «в последующем».
Как сообщал Телеграф, ранее теперь уже бывший министр МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что в Беларуси наступила война, в которой жизнь милиционеров зависит от того, как быстро он может достать пистолет.
11:54 04/11/2021
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