



Там обещают диагностировать психическое состояние силовиков, проводить психокоррекционную, тренинговую и психодиагностическую работу с милиционерами столичного гарнизона.





Как сообщают госсми, для восстановления милиционеров погружают в атмосферу комфорта: стереосистема «звездное небо» вводит в релаксационное состояние, в мягких креслах можно принять удобное положение, а в массажном — снять нервно-мышечное напряжение.





В фиброоптическом «душе» его светящиеся волокна образуют шатер, в котором можно отдохнуть в кресле-мешке.





Первыми отдохнуть в центре позволили руководителям МВД. Сотрудников ведомства обещают впустить «в последующем».



