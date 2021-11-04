



«Обнаружены речевой самописец, он изъят, и параметрический, он находится в хвостовой части самолета, еще не изъят», — сказал представитель прокуратуры.





Первый бортовой самописец нашли накануне. Он серьезно обгорел при пожаре. Возможность расшифровки оценят специалисты Межгосударственного авиационного комитета, который сформировал комиссию по расследованию крушения самолета.





Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился в 7 км от Иркутска 3 ноября. Он следовал в Иркутск из Якутска и, по информации ТАСС, занимался перевозкой продуктов на Чукотку.





По данным Следственного комитета, судно потерпело крушение при заходе на посадку. При этом Министерство транспорта Беларуси заявило, что самолетом управлял опытный экипаж.





По данным источника «РИА Новостей», среди основных версий — техническая неисправность и плохая погода. Самолет мог попасть под ледяной дождь, что могло привести к обледенению руля и части крыла, говорил источник «Интерфакса».





Во время посадки самолета, действительно, шел сильный мокрый снег, который затруднял видимость, подчеркивал ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Иркутск Клим Куликов. Причиной аварии могла стать и ошибка пилота, отмечал источник ТАСС.











