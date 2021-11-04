По его словам, в области уже несколько недель не растет число пациентов с ОРВИ и пневмонией. Более того, в последнее время идет небольшое снижение их количества.





"И что еще отрадно, мы не достигли пика прошлогодних значений — у нас заболеваемость в этом году ниже, чем год назад", — утверждает Караник, которого цитирует euroradio.fm





Такая ситуация обусловлена, по его словам, успешной вакцинацией работников, которые по роду деятельности обязаны много коммуницировать с другими людьми. В Гродненской области, в частности, вакцинированы более 90% медработников и более 70% педагогов.





Активно прививались и пенсионеры. Привики сделали более 70% людей старше 61 года.





Сохранится ли тенденция, "и будем ли мы наблюдать дальнейшее снижение заболеваемости — во многом зависит от самих жителей", отметил Караник. Необходимо соблюдать правила поведения во время пандемии и активно вакцинироваться.





При этом он подчеркнул, что "прививка — это не повод включать "режим бессмертия". Поэтому глава Гродненской области, которые ранее возглавлял Минздрав, а до того работал врачом, призвал носить маски в общественных местах.









Ранее Лукашенко во время совещания, посвященного ситуации с коронавирусом в Беларуси, потребовал отменить обязательный масочный режим в стране. Из общественного транспорта и торговых центров стали спешно убирать напоминания о необходимости носить маски.





Однако в конце минувшей недели министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич говорил, что интенсивного снижения заболеваемости COVID-19 в Беларуси пока не наблюдается.