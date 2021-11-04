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Караник: У нас заболеваемость в этом году ниже, чем год назад. И призвал всех носить маски

Гроднеская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19, заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник на встрече со студентами местного университета.

По его словам, в области уже несколько недель не растет число пациентов с ОРВИ и пневмонией. Более того, в последнее время идет небольшое снижение их количества.

"И что еще отрадно, мы не достигли пика прошлогодних значений — у нас заболеваемость в этом году ниже, чем год назад", — утверждает Караник, которого цитирует euroradio.fm

Такая ситуация обусловлена, по его словам, успешной вакцинацией работников, которые по роду деятельности обязаны много коммуницировать с другими людьми. В Гродненской области, в частности, вакцинированы более 90% медработников и более 70% педагогов.

Активно прививались и пенсионеры. Привики сделали более 70% людей старше 61 года.

Сохранится ли тенденция, "и будем ли мы наблюдать дальнейшее снижение заболеваемости — во многом зависит от самих жителей", отметил Караник. Необходимо соблюдать правила поведения во время пандемии и активно вакцинироваться. 

При этом он подчеркнул, что "прививка — это не повод включать "режим бессмертия". Поэтому глава Гродненской области, которые ранее возглавлял Минздрав, а до того работал врачом, призвал носить маски в общественных местах.


Ранее Лукашенко во время совещания, посвященного ситуации с коронавирусом в Беларуси, потребовал отменить обязательный масочный режим в стране. Из общественного транспорта и торговых центров стали спешно убирать напоминания о необходимости носить маски.

Однако в конце минувшей недели министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич говорил, что интенсивного снижения заболеваемости COVID-19 в Беларуси пока не наблюдается.
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