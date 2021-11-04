Позже там объяснили, почему не стреляли в нарушивших границу. Кстати, в ГПК Беларуси обвергли обвинения, пишет telegraf.by





«Нельзя бездействовать»

Как рассказал o2.pl бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скрипчак польские военные могли достать оружие, так как его использование прописано конкретными правилами:





«Солдат имеет право использовать оружие, когда кто-то, например, пересекает границу, особенно в месте, не предназначенном для этого. Я убежден, что солдаты были обучены этому. Если бы это были вооруженные люди, то сначала следовало бы произвести предупредительные выстрелы в воздух. Если бы они не отреагировали, следовало бы направить оружие в их сторону и выстрелить в некритические области, то есть, например, в руку или ногу».





По его словам, в такой ситуации «следовало бы попытаться достичь решений, применяемых польскими военными в Ираке или Афганистане — попытаться схватить в плен».





«Здесь нужно реагировать, нельзя бездействовать. Я верю, что наши солдаты не будут бездумно стрелять и не будут спровоцированы. Потому что то, что мы знаем из СМИ, было, однако, очевидной провокацией, которая должна была иметь ответ. Конечно, в пределах закона — даже с применением оружия. Такие ситуации служат провоцированием открытия огня нашими войсками», — добавил генерал.





«Крайняя мера»

А вот полковник Мацей Матысяк, бывший замглавы польской службы военной контрразведки (SKW) отметил, что для начала следует выяснить, почему неустановленные вооруженные лица оказались на польской стороне.





«Есть три варианта. Во-первых, эти люди просто потеряли ориентацию и случайно нарушили границу (что маловероятно). Второе: это было преднамеренное нарушение границы с целью найти лазейку в системе защиты, которую можно было использовать для «выталкивания» беженцев в Польшу. И третий вариант — это умышленное и сознательное нарушение границы и дальнейшая эскалация и обострение ситуации», — заявил он.





По его словам, «данные об инциденте показывают, что польские военные действовали в соответствии с процедурами, применимыми в таких ситуациях, то есть с упрощением: осветить, потребовать остановки, предпринять попытку ареста и немедленно сообщить об этом своему начальству.





Дальнейшая реакция зависит от решений командиров Погранслужбы и политиков. Например, можно приказать усилить контроль, патрульную службу или, наконец, увеличить силы и ресурсы на границе, так как инциденты тестирования конкретной системы могут повторяться».





Он добавил, что «открытие огня на границе является крайней мерой, и было бы целесообразно привлечь внимание тех, кто служит, чтобы их не спровоцировали на применение оружия».





Что произошло?

Напомним, 3 ноября пресс-секретарь министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что на территории Польши были замечены три человека в форме с огнестрельным оружием, они незаконно пересекли польско-белорусскую границу. Когда вооруженных неизвестных заметил польский патруль, они поспешили ретироваться обратно в Беларусь.





Он добавил, что из-за данного инцидента в МИД Польши был вызван временно поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский. Свой протест белорусской стороне направила Пограничная служба Польши.





"Попытка формирования негативного образа Беларуси"

Позже представитель белорусского пограничного комитета Бычковский отверг обвинения Польши во вторжении со стороны Беларуси на ее территорию вооруженных людей.





«Так, недавнее заявление о «заходе» 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований. В очередной раз мы видим лишь голословные заявления польских должностных лиц без предоставления каких-либо доказательств и объективных свидетельств. Более того, сообщение распространяется польскими спецслужбами в обход имеющихся механизмов обмена информацией по линии пограничных уполномоченных сторон», — заявил представитель ГПК.





«Это говорит о том, что главная цель этих действий лежит в плоскости эскалации напряженности и дальнейших попыток формирования негативного образа Беларуси», — уверен работник Погранкомитета.







