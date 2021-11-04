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Ликвидировать мало: заблокирован сайт экологической организации "Экодом"

Министерство информации решило заблокировать в Беларуси сайт "Экодома". Об этом сама экологическая организация пишет в своем ТГ-канале.

Через VPN сайт "Экодома" будет по-прежнему доступен.

В конце августа "Экодом", как и ряд других общественных организаций, был лишен государственной регистрации.

Однако в октябре эту ликвидацию признали незаконной на международном уровне — это признано нарушением Орхусской конверции со стороны беларуских властей. 

Официальному Минску дали месяц на возобновление регистрации "экодома". В противном случае Беларусь лишат прав и привилегий по международной экологической конвенции.

В ответ власти заблокировали сайт организации
Источник: euroradio.fm
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