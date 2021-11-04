Через VPN сайт "Экодома" будет по-прежнему доступен.





В конце августа "Экодом", как и ряд других общественных организаций, был лишен государственной регистрации.





Однако в октябре эту ликвидацию признали незаконной на международном уровне — это признано нарушением Орхусской конверции со стороны беларуских властей.





Официальному Минску дали месяц на возобновление регистрации "экодома". В противном случае Беларусь лишат прав и привилегий по международной экологической конвенции.





В ответ власти заблокировали сайт организации