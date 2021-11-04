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Бежавшего из Беларуси анархиста Артема Маркина не впустили в Украину

В киевском аэропорту «Жуляны» пограничники отказали во въезде в страну 30-летнему белорусу Артему Маркину, который покинул родину из-за политического преследования.


Артем Маркин прилетел в Киев из Грузии, где находился с августа, сообщает Reform.by.

«С документами у меня было все в порядке — в плане ПЦР-теста и страховки. На паспортном контроле в Киеве пограничник вдруг спросил, были ли у меня проблемы на территории Украины. Проблем не было, ни к какой ответственности я не привлекался, так ему и сказал. Он позвал коллегу, они забрали мой паспорт и сказали подождать. Затем меня отвели в кабинет начальницы смены. Она выдала мне бумагу, что мне запрещен въезд в Украину. Причину не объяснили, мне кажется, начальница была в курсе, но озвучивать не захотела», — рассказал молодой человек.

Начальница смены предложила Артему отправиться назад в Батуми за счет авиакомпании, что ему и пришлось сделать.

В решении об отказе в пересечении границы, которое ему выдали в Украине, указана причина:

«В отношении лица имеется решение уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину».


Что это за орган, когда и почему он наложил запрет, на какой срок — все это в документе не указано, устно белорусу этого также никто не объяснил.

Артем Маркин намерен обращаться в Службу безопасности Украины, чтобы получить ответы на эти вопросы. Пока что молодой человек останется в Грузии.

Он признается, что это полностью ра �ушило его планы, ведь в Украине он хотел остаться жить постоянно, пока не сможет вернуться домой.
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