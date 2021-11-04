



Артем Маркин прилетел в Киев из Грузии, где находился с августа, сообщает Reform.by.





«С документами у меня было все в порядке — в плане ПЦР-теста и страховки. На паспортном контроле в Киеве пограничник вдруг спросил, были ли у меня проблемы на территории Украины. Проблем не было, ни к какой ответственности я не привлекался, так ему и сказал. Он позвал коллегу, они забрали мой паспорт и сказали подождать. Затем меня отвели в кабинет начальницы смены. Она выдала мне бумагу, что мне запрещен въезд в Украину. Причину не объяснили, мне кажется, начальница была в курсе, но озвучивать не захотела», — рассказал молодой человек.





Начальница смены предложила Артему отправиться назад в Батуми за счет авиакомпании, что ему и пришлось сделать.





В решении об отказе в пересечении границы, которое ему выдали в Украине, указана причина:





«В отношении лица имеется решение уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину».









Что это за орган, когда и почему он наложил запрет, на какой срок — все это в документе не указано, устно белорусу этого также никто не объяснил.





Артем Маркин намерен обращаться в Службу безопасности Украины, чтобы получить ответы на эти вопросы. Пока что молодой человек останется в Грузии.





Он признается, что это полностью ра �ушило его планы, ведь в Украине он хотел остаться жить постоянно, пока не сможет вернуться домой.