Принято решение о приостановлении коммерческой эксплуатации самолетов Ан-12 до получения результатов расследования о трагедии под Иркутском, сообщили в пресс-службе Департамента по авиации Беларуси.





"В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации", – отметили в пресс-службе.

Катастрофа случилась в районе села Пивовариха в 4 километрах от аэропорта:️ борт разбился при заходе на посадку и загорелся.





На базе Главного управления МЧС России по Иркутской области организована работа "горячей линии" по факту ликвидации последствий крушения грузового самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Якутск-Иркутск. Информацию можно получить по номеру телефона: +7 (3952) 40-99-99.





В авиакомпании "Гродно" сообщили, что в составе экипажа разбившегося под Иркутском самолета Ан-12 были, предположительно, граждане Беларуси, России и Украины, пишет sputnik.by



