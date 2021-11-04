



Чтят икону два раза в год: 21 июля и 4 ноября. Считается, что молитва к Пресвятой Деве Марии в эти дни обладает наибольшей силой. Если верить народным поверьям, Казанская икона Божьей Матери обладает исцеляющими и защитными свойствами и может спасти от самых страшных недугов и врагов, подробнее — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





История праздника

Чудотворная икона была обретена в 1579 году после одного из крупнейших пожаров в Казани. По преданию, местной девочке Матроне приснился сон, в котором сама Дева Мария указала ей местонахождение иконы — под завалами одного из сгоревших домов. После того как икону удалось найти на пепелище, ее перенесли в находившуюся поблизости церковь святителя Николая Чудотворца. А позднее по указу царя Ивана Грозного на месте обретения образа был построен Богородицкий девичий монастырь.





Сила иконы

Казанской Богоматери принято молиться об избавлении от болезней, о помощи в учебе и работе, о женском счастье. Образ Казанской Божьей Матери дарят молодоженам в день свадьбы, а также преподносят на венчание и крещение. Согласно народным приметам, если в этот день заключается брак, то семья будет счастливой.





Что нельзя делать в этот день

Каждый православный праздник накладывает на верующих определенные ограничения и изменения в привычном образе жизни. На Казанскую Осеннюю категорически запрещено ругаться, злословить, обижать людей. Не стоит заниматься в этот день и тяжелой физической работой. Верующим рекомендуется посетить службу в храме и навестить родственников. Ранее в народе считалось, что в день почитания этой иконы нельзя отправляться в путешествие, чтобы возвращение домой не было долгим и сложным.





Где иконе можно помолиться в Минске

В Минске в честь иконы Казанской Божьей Матери в 1968 году был освящен южный придел Свято-Духова кафедрального собора, здесь находятся несколько образов этой иконы.





Священнослужители говорят, что отмечать праздник лучше всего с молитвой. Помолиться можно как в церкви, так и дома, в кругу семьи.







