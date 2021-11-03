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В Микашевичах мужчина ночевал в автомобиле и сгорел

В Микашевичах при ликвидации пожара в гаражном кооперативе обнаружено тело 34-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СК. По предварительной информации, погибший ночевал в автомобиле.

Фото: t.me/skgovby

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Огонь повредил 6 гаражей и имущество в них, пишет reform.by

Следователь со специалистами УГКСЭ по Брестской области и инспектором МЧС осмотрели место происшествия. Опрошены владельцы гаражей и родственники погибшего.

Для установления обстоятельств и причин возгорания назначены экспертизы.

Лунинецкий райотдел СК проводит проверку по данному факту. Устанавливается причиненный в результате пожара ущерб.
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