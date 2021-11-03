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Смертельную инфекцию завезли из Индии в США в ароматических спреях

Несколько человек уже погибли от тропического заболевания после того, как воспользовались купленным в магазине ароматизатором воздуха. В США зафиксировано несколько смертельных случаев заражения экзотическим заболеванием мелиоидозом.

Фото: kwch.com
Индийский ароматизатор стал причиной нескольких смертей

 Причиной стали ароматические спреи из Индии. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает CNN.

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) предостерегает от дальнейшего использования спреев, которые могут заразить мелиоидозом.

В CDC заявили, что врачи должны ориентироваться в симптомах этого инфекционного заболевания, которое трудно диагностируется.

В октябре CDC сообщил, что исследовал случай заражения смертельной инфекцией в штате Джорджия. Распространение инфекции было связано с покупкой ароматического спрея в популярной сети магазинов Walmart. Три других случая зафиксированы в Канзасе, Миннесоте и Техасе. Пациент в Канзасе также скончался.

Инфекция сначала озадачила врачей, поскольку мелиоидоз – тропическое заболевание и обычно связано с путешествиями, тогда как никто из инфицированных за пределы США не выезжал. Расследование показало, что к заражению причастен произведенный в Индии ароматический спрей компании Better Homes с эфирным маслом из лаванды и ромашки, "настоянный на "драгоценных камнях".

"В настоящее время проводится тестирование на наличие инфекции в пяти других ароматизаторах той же марки "с драгоценными камнями", – сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

По данным CDC, спрей продавался по всей стране в магазинах Walmart с февраля по 21 октября 2021 года.

CDC выпустила предупреждение для медработников с описанием симптомов болезни: высокая температура, головные боли, гнойные отеки в печени, легких, селезенке и простате. Пациентов следует расспрашивать об использовании ароматических спреев, в частности о "нахождении в комнате при распылении продукта, непосредственном нюхании или вдыхании из флакона с продуктом, прямом контакте с предметом (таким как наволочки или другое постельное белье), на который был распылен продукт".

Людям рекомендовано прекратить использование спреев этой марки. Но не выбрасывать их, а тщательно упаковать и вернуть в магазин, пишет Корреспондент.
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