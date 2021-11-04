Россия: доктор на докторе и кандидатом погоняет

Таким образом, 25 из 42 членов кабинета Михаила Мишустина получили ученые степени. Как подсчитал «Ежедневник» на основании данных с официального сайта правительства Российской Федерации и других открытых источников, из 32 членов кабинета (премьер, его замы и федеральные министры) на текущий момент большая половина (19 человек) имеет докторскую или кандидатскую ученые степени. Руководители пяти из десяти федеральных служб и агентств, которые непосредственного подчинены правительству России, также имеют степени доктора или кандидата наук, а глава Росмолодежи - степень магистра.





Девять человек в кабинете Михаила Мишустина, включая его самого, успешно защитили диссертации на соискание высшей ученой степени доктора наук.





В частности, Михаил Мишустин, а также его первый заместитель Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов являются докторами экономических наук.





По два члена российского кабинета имеют ученые степени докторов технических и педагогических наук.





«Техники» - это вице-премьер Юрий Борисов и временно исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. «Педагоги» соответственно – министр просвещения Сергей Кравцов и министр спорта Олег Матыцин.





Министерство здравоохранения России возглавляет Михаил Мурашко, которому ученая степень доктора медицинских наук была присвоена по двум специальностям – «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».





Среди кандидатов наук в правительстве Мишустина преобладают «экономисты».

Ученые степени кандидатов экономических наук имеют два вице-премьера (Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин), министр обороны Сергей Шойгу, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минтранса Виталий Савельев и Минстройжилкомхоза Ирек Файзуллин.





В числе министров-кандидатов также руководители Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков и Минэнергетики Николай Шульгинов. Первый имеет ученую степень кандидата юридических наук, второй – кандидата технических наук.





Есть два доктора медицинских наук среди руководителей федеральных служб и агентств, подчиняющихся Мишустину. Это Анна Попова из Роспотребнадзора и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, возглавляющая теперь Федеральное медико-биологическое агентство.





Глава Росрезерва Дмитрий Гогин – кандидат экономических и технических наук, а руководители Рособрнадзора (Анзор Музаев) и Росреестра (Олег Скуфинский), соответственно, кандидаты наук в области техники и экономики. Самый молодой член российского правительства, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева получила степень магистра наук в Российском государственном социальном университете.

Беларусь: «три мушкетера» и сонм управленцев

А что в Беларуси?

В кабинете, который после выборов собрал Роман Головченко, из 38 человек только у трех, согласно биографиям с официального сайта Совмина Беларуси, есть ученые степени.





Единственный доктор наук в правительстве Головченко среди замов и министров – это вице-премьер Александр Субботин, который получил степень доктора биологических наук.





Докторскую в области экономики защитил и председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Он, в свою очередь, единственный из руководителей 8 госкомитетов, входящих в структуру Совмина Беларуси, который имеет ученую степень.





Единственный кандидат наук в правительстве Головченко – это министр экономики Александр Червяков. Причем, у него ученая степень не экономическая, а техническая – он кандидат технических наук.





Как видно из биографий, многие члены сегодняшнего состава белорусского правительства прошли через горнило главной кузницы кадров для президентской вертикали – Академии управления при Президенте РБ.





Украина: в приоритете экономика и юриспруденция

По «научной базе» намного превосходят нынешний состав правительства Беларуси и украинцы.





Как подсчитал «Ежедневник», среди 23 членов украинского кабинета ученые степени доктора и кандидата наук имеют 10 человек, еще двое – магистры.





В украинском правительстве преобладают ученые-экономисты и ученые-юристы.





Премьер Денис Шмыгаль – кандидат экономических наук.





Докторские степени по экономике имеют его первый заместитель Алексей Любченко и министр образования и науки Сергей Шкарлет. Кандидатские в этой области защитили министр социальной политики Марина Лазебная и министр финансов Сергей Марченко.





Кандидатские по юриспруденции имеют глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Денис Монастырский и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Руководитель украинского Минюста Денис Малюська – получил степень магистра права.





Также в правительстве Шмыгаля есть доктор технических наук (министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский), кандидат психологических наук (генерал-майор Службы безопасности Украины, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина) и магистр в области здравоохранения (министр здравоохранения Виктор Ляшко).







