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Ученые нашли мощный резервуар мутаций коронавируса

Ученые из университетов Айовы и Пенсильвании выявили сотни зараженных COVID-19 оленей.

 Ученые из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом. Результат их исследования опубликован на портале biorxiv.

Reuters © Cooper Neill

По мнению специалистов, SARS-CoV-2 передался парнокопытным от людей. Затем вирус стал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020-го по январь 2021 года ученые отбирали особей для тестирования в Айове и выяснили, что до 80% из них были инфицированы. Однако биологи не смогли точно определить, каким образом человек заразил их.
"Нет никаких оснований полагать, что то же самое не происходит в других штатах, где есть олени", — сказал один из авторов труда доктор Капур.

Результаты исследования встревожили экспертов, которые считают, что экспансия вируса среди наиболее распространенных видов животных в Северной Америке может еще больше затруднить искоренение патогена, особенно если они превратятся в резервуар мутаций SARS-CoV-2. В таком случае со временем он станет более вирулентным и научится обходить нынешние вакцины, считают ученые.
"Если олени смогут передавать вирус людям — это поменяет правила игры. <…> Дикие животные, способные стать хранилищем для вируса, — очень редкое и неблагоприятное событие", — сказал в беседе с The New York Times ветеринар из Университета Висконсин-Мэдисон Тони Голдберг.

Как один из вариантов решения проблемы исследователи предложили вакцину от коронавируса для оленей, однако они отметили, что прививать миллионы бродящих по стране парнокопытных было бы непрактично. Поэтому, по словам ученых, нужно ревакцинировать людей, которые успели получить препарат ранее.
РИА Новости
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