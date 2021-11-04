«Наша Нива» связалас ь с отцом Максима Карпука, инженера авиакомпании «Гродно». Имя Максима — в списке погибших в авиакатастрофе самолета АН-12 под Иркутском.





Мужчина говорит: «Мы связывались с сыном через Вайбер пару дней назад. Он позвонил, когда они прибыли то ли в Сургут, то ли Уссурийск. Все было нормально. Сын, правда, говорил, что точно не знал, для чего они туда летят».





По словам отца, сын рассказывал, что какой-то плановый ремонт перед вылетом самолет прошел, никаких жалоб на лайнер не было.





«Максим окончил техникум в Минске, затем получил еще одно образование, стал инженером в прошлом году.





Он не летал обычно, работал на месте. Его работа —ремонтировать самолет. Это был его первый полет, первая командировка, потому что нужные инженеры были где-то на курсах, некого было отправлять».





Отметим, что о трагедии отец Максима Карпука узнал от журналистов. С ним не связывались представители авиакомпании.





Мужчина надеется, что это какая-то ошибка, ведь в прошлом году у него умерла жена, в этом году — мать.







