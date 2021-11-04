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ВОЗ одобрила еще одну вакцину от коронавируса. Это не "Спутник"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса Covaxin индийского производителя Bharat Biotech для экстренного применения. Об этом говорится в аккаунте ВОЗ в Twitter.

Этот препарат разработала компания Bharat Biotech. Техническая консультативная группа определила, что вакцина Covaxin соответствует стандартам защиты от COVID-19, а польза от вакцины значительно превышает риски.

Covaxin разработана на основе инактивированного вируса. Работает по классической схеме, доставляя в организм фрагменты «убитого» коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Таким же способом ранее были получены китайские вакцины CoronaVac и Sinopharm.

Препарат рекомендовано применять людям старше 18 лет и вводить двумя дозами с интервалом в 28 дней.

По итогам третьей фазы клинических испытаний вакцина показала 77,8% эффективности против COVID-19 с выраженными симптомами. Против тяжелых форм заболевания эффективность составляет 93,4%, а против бессимптомных — 63,6%. Аналогичный процент эффективности препарат показал и против штамма «дельта».


Covaxin зарегистрирована в 16 странах, в 50 государствах идет процесс одобрения вакцины. В самой Индии компания наладила производство вакцины на четырех объектах, планируя расширяться и дальше, чтобы достичь годовой мощности производства в 1 миллиард доз.

Между тем в организации подчеркнули, что пока данных об исследовании вакцины Covaxin среди беременных женщин «недостаточно, чтобы оценить ее безопасность или эффективность во время беременности».

На сегодняшний день в список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, Jassen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, пишет centralasia.media
centralasia.media
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