Этот препарат разработала компания Bharat Biotech. Техническая консультативная группа определила, что вакцина Covaxin соответствует стандартам защиты от COVID-19, а польза от вакцины значительно превышает риски.





Covaxin разработана на основе инактивированного вируса. Работает по классической схеме, доставляя в организм фрагменты «убитого» коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Таким же способом ранее были получены китайские вакцины CoronaVac и Sinopharm.





Препарат рекомендовано применять людям старше 18 лет и вводить двумя дозами с интервалом в 28 дней.





По итогам третьей фазы клинических испытаний вакцина показала 77,8% эффективности против COVID-19 с выраженными симптомами. Против тяжелых форм заболевания эффективность составляет 93,4%, а против бессимптомных — 63,6%. Аналогичный процент эффективности препарат показал и против штамма «дельта».









Covaxin зарегистрирована в 16 странах, в 50 государствах идет процесс одобрения вакцины. В самой Индии компания наладила производство вакцины на четырех объектах, планируя расширяться и дальше, чтобы достичь годовой мощности производства в 1 миллиард доз.





Между тем в организации подчеркнули, что пока данных об исследовании вакцины Covaxin среди беременных женщин «недостаточно, чтобы оценить ее безопасность или эффективность во время беременности».



