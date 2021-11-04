На борту грузового самолета Ан-12, который накануне потерпел крушение недалеко от города Иркутск, РФ, находились не семь, а девять человек. Такие данные в ночь на четверг, 4 ноября, обнародовало агентство ТАСС со ссылкой на спасателей.





«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании Гродно, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — сообщил источник издания в МЧС.





Среди погибших четверо граждан России, трое — Беларуси, двое — Украины. На данный момент обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых погибших.





Как рассказал диспетчер аэропорта, после доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение трех-четырех секунд высота изменилась с 230 метров до 120, а потом отметка самолета на радаре пропала.





По данным черных ящиков, борт упал из-за того, что руль высоты и элементы механизации крыла обледенели.



