Трагедия Ан-12 под Иркутском: число жертв увеличилось
На борту находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Пока обнаружены тела шестерых погибших.
На борту грузового самолета Ан-12, который накануне потерпел крушение недалеко от города Иркутск, РФ, находились не семь, а девять человек. Такие данные в ночь на четверг, 4 ноября, обнародовало агентство ТАСС со ссылкой на спасателей.
«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании Гродно, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — сообщил источник издания в МЧС.
Среди погибших четверо граждан России, трое — Беларуси, двое — Украины. На данный момент обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых погибших.
Как рассказал диспетчер аэропорта, после доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение трех-четырех секунд высота изменилась с 230 метров до 120, а потом отметка самолета на радаре пропала.
По данным черных ящиков, борт упал из-за того, что руль высоты и элементы механизации крыла обледенели.
Место крушения Ан-12 (Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области)
07:04 04/11/2021
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