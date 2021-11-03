







Пиначян должен заплатить Розниченко около 2,5 млн российских рублей плюс расходы на госпошлину. В эквиваленте это превышает $34 тыс.





Суть иска в том, пишет Office Life, что Пиначян, как считают минские продюсеры-супруги Александр и Александра Розниченко, не выплатил им всю положенную сумму за более чем десять выступлений Белорусских в российских клубах и на других площадках в Ижевске, Кирове, Краснодаре, Волгограде, Саратове и других городах.





Интересы Пиначяна в суде представлял Роман Лалаян, известный как адвокат экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс. Пиначян и Лалаян решили оспорить решение о выплате денег Розниченко и подали апелляцию.