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Организатор концертов Тимы Белорусских проиграл суд его экс-лейблу

Александра Розниченко, одна из бывших продюсеров Тимы Белорусских (лейбл Kaufman, Минск), выиграла в Арбитражном суде Москвы иск к Аркадию Пиначяну. Ранее он организовывал концерты певца в России.



Пиначян должен заплатить Розниченко около 2,5 млн российских рублей плюс расходы на госпошлину. В эквиваленте это превышает $34 тыс.

Суть иска в том, пишет Office Life, что Пиначян, как считают минские продюсеры-супруги Александр и Александра Розниченко, не выплатил им всю положенную сумму за более чем десять выступлений Белорусских в российских клубах и на других площадках в Ижевске, Кирове, Краснодаре, Волгограде, Саратове и других городах.

Интересы Пиначяна в суде представлял Роман Лалаян, известный как адвокат экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс. Пиначян и Лалаян решили оспорить решение о выплате денег Розниченко и подали апелляцию.
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