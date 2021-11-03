Для туристов организовали туры по сбору клюквы в Ляховичском районе
В Ляховичском районе Брестской области для туристов организовали туры по сбору клюквы, сообщила главный специалист райисполкома Татьяна Щука
Ягодные туры организует физкультурно-спортивный клуб Ляховичского района. «Разработали их в прошлом году. В основном были туры по сбору черники и голубики. Потом возникла идея возить людей и за клюквой, урочище Новоселки богато этой ягодой, пишет vb.by. Прошлой осенью была пробная поездка, а в этом году формируем группы регулярно. В ближайшую субботу тоже едем», – рассказала Татьяна Щука.
Для удобства туры проводят в выходные дни. За ягодами туристы отправляются небольшой группой в сопровождении гида, который хорошо знает местность. На сбор ягод отводится несколько часов. Организаторы утверждают, что за это время можно и клюквы насобирать, и насладиться окружающей природой. «Там очень красиво. Места практически нетронутые. Думаю, некоторые, особенно городские жители, могут и не знать, как растет клюква и как ее собирать. И это может быть интересно людям», – добавила главный специалист.
К слову, сборщиков заранее информируют, как нужно быть одетыми и без чего не обойтись в лесу. Например, нужно позаботиться о теплой одежде и высоких резиновых сапогах, взять с собой еду и воду, заряженный телефон.
Проводить такие туры в Ляховичском районе намерены до конца осени. Если будет спрос и позволит погода, то и зимой.
Клюква – кладезь витаминов. Эта ягода хорошо известна своим жаропонижающим и противовоспалительным свойством.
21:37 03/11/2021
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