







"С борта никто не выходил. Сейчас связываемся с Чукоткой, летел же он с Чукотки. Сейчас Гродно не может достоверно сказать, все-таки семь или девять членов было экипажа. Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые были заявлены в полет. Вот вопрос по этим двум гражданским", - сказал Цедрик.





Ранее, пишет Interfax.by, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании комиссии по ЧС огласил список погибшего экипажа самолета, потерпевшего крушение в регионе.





"Мы получили список экипажа воздушного судна Ан-12 в составе семи человек: командир воздушного судна Егоров Александр Николаевич, 1958 года рождения, Россия; второй пилот Щучко Олег Валерьевич, 1971 года рождения, Украина; бортрадист Чуприненко Александр Борисович, 1961 года рождения, Украина; штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь; бортмеханик Крапалев Юрий Николаевич, Россия; инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь, и инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь", - сказал Кобзев.











