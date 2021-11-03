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На борту упавшего под Иркутском Ан-12 могли находиться еще два гражданских пассажира

Проверяется информация о людях на борту потерпевшего крушение в Иркутской области самолета, возможно, там могли быть пассажиры, сообщил Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик на заседании комиссии по ЧС.



"С борта никто не выходил. Сейчас связываемся с Чукоткой, летел же он с Чукотки. Сейчас Гродно не может достоверно сказать, все-таки семь или девять членов было экипажа. Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые были заявлены в полет. Вот вопрос по этим двум гражданским", - сказал Цедрик.

Ранее, пишет Interfax.by, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании комиссии по ЧС огласил список погибшего экипажа самолета, потерпевшего крушение в регионе.

"Мы получили список экипажа воздушного судна Ан-12 в составе семи человек: командир воздушного судна Егоров Александр Николаевич, 1958 года рождения, Россия; второй пилот Щучко Олег Валерьевич, 1971 года рождения, Украина; бортрадист Чуприненко Александр Борисович, 1961 года рождения, Украина; штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь; бортмеханик Крапалев Юрий Николаевич, Россия; инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь, и инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь", - сказал Кобзев.


 
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