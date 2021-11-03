



В Кремле не располагают деталями задержания белорусского хакера Сергея Павловича, работа идет по линии спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Ранее, пишет Sputnik.by, некоторые СМИ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге белорусского хакера Сергея Павловича, ранее судимого за мошенничество с платежными картами. Его имя фигурировало в деле о крупнейшем в истории США хищении персональных данных. Его судили в Беларуси, он получил срок, после отбывания которого покинул страну.





"Работа идет по линии спецслужб, поэтому мы не располагаем деталями", - заявил Песков журналистам в среду в Москве. Вопрос касался того, связано ли задержание Павловича с переговорами по борьбе с киберпреступностью, которые ведут Россия и США, если, как сообщалось, он был задержан по запросу американской стороны.

После задержания Павлович был отпущен из полиции.





"Я уже в отеле, а не в камере, хотя в камере я вчера тоже побывал", - сообщил Павлович во время трансляции на своем YouTube-канале в минувший вторник.

По словам Павловича, сотрудники полиции задержали его накануне в отеле в Петербурге, доставили в отдел, где он пообщался с прокурором, после чего был отпущен.





"Передать меня Америке не могут, потому что у России и США нет действующего договора о выдаче преступников. (...) Я уже отбыл наказание за это преступление сполна: отсидел в Белоруссии 10 лет. Но Америка все равно хочет меня видеть своим узником, (...) Америка не признает, если ты отбыл наказание не на их территории", - сказал Павлович.





Он уточнил, что уже нанял в США адвоката для урегулирования вопроса с американскими правоохранительными органами.





Из открытых источников следует, что имя Павловича неоднократно фигурировало в уголовных делах о хакерстве и киберпреступлениях. Так, в 2008 году мужчина проходил по делу о якобы "крупнейшем хищении персональной информации за всю историю США" и обвинялся в продаже данных краденных банковских карт. В 2009 году в Беларуси он был осужден на 10 лет за кардерство, в 2015 году вышел на свободу.







