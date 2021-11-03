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Департамент по авиации планирует привлечь иностранных перевозчиков, чтобы выполнять прямые беспересадочные рейсы из Минска в страны дальней дуги, заявил директор департамента Артем Сикорский.





"При организации дальнемагистральных полетов из Минска в направлении США рассматривается привлечение иностранных перевозчиков. В частности, проводились переговоры с азербайджанской стороной, Узбекистаном, Катаром и рядом других стран. Более подробно мы вели (переговоры) с вьетнамскими коллегами, чтобы привлечь перевозчика в Минск", - пояснил он.





По словам руководителя авиадепартамента, пишет Sputnik, в настоящее время в условиях существующих санкций по продаже прямых авиабилетов между Беларусью и США организация такого рейса затруднительна.





"Я думаю, что после отмены этих ограничений будет решен один из вопросов: либо "Белавиа" приобретает дальнемагистральные борта, либо мы продолжим привлекать авиакомпании из третьих стран", - сказал Артем Сикорский.





Баку - Минск - Нью-Йорк

Белорусский Минтранс в апреле этого года обсудил с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана возможность организации трансконтинентального рейса из Баку в Нью-Йорк через Минск. Стороны отметили, что организация этого маршрута - реальная.





Сикорский отметил, что также проводились переговоры с авиакомпанией из Узбекситана.





"Раньше рейс выполнялся из Ташкента в Ригу, из Риги - в Нью-Йорк. Мы предложили включить аэропорт Минск с соответствующей промежуточной посадкой. Но это дополнительная нагрузка на пассажиров, которая влияет на стоимость билета. Вопрос обсуждается и находится в плоскости бизнеса", - заявил руководитель департамента по авиации Беларуси.





Он добавил, что Беларусь заинтересована в расширении географии полетов из разных городов Китая в Национальный аэропорт Минск. Также ведутся переговоры о прямых перелетах с Венесуэлой, Кубой, Тайландом, Вьетнамом для туристов.