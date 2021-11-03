Белорусские игроки похоронного рынка Беларуси будут судиться за бренд «Память»

Индивидуальный предприниматель Вячеслав Мышко подал в суд на компанию «У Исмагиловых». Суть иска — защита прав на товарный знак «Память». В базе данных Национального центра интеллектуальной собственности за ним закреплены многие похоронные услуги, в том числе кремация домашних животных.