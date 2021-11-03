Белорусские игроки похоронного рынка Беларуси будут судиться за бренд «Память»
Индивидуальный предприниматель Вячеслав Мышко подал в суд на компанию «У Исмагиловых». Суть иска — защита прав на товарный знак «Память». В базе данных Национального центра интеллектуальной собственности за ним закреплены многие похоронные услуги, в том числе кремация домашних животных.
Мышко, как владелец товарного знака, пишет Office Life, уже жаловался на «У Исмагиловых» в МАРТ. Министерство решило, что нарушений нет. Один из доводов: конкуренты использовали название «Память» с обычной буквой «т», а не стилизованной под крест. Последний вариант как раз и зарегистрирован на истца.
Однако предприниматель решил продолжить борьбу с конкурентами в суде. Процесс должен начаться 10 ноября.
19:12 03/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение