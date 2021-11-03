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Без шерсти, с крысьим хвостом и неприятно пахнет. Житель Лепеля поймал «загадочную чупакабру»

Житель Лепельского района Витебской области рассказал, что поймал необычное животное. И даже прислал фото. Те, кто это увидел — не поверили глазам. Говорят, что существо — «загадочная чупакабра».

Без шерсти, с крысьим хвостом и неприятно пахнет. Житель Лепеля поймал «загадочную чупакабру»
Как пишет газета «Лепельский край», жительница агрогородка рассказала Валерию, что в теплицу, расположенную на ее участке, зашел необычный зверь. А так как мужчина 17 лет работал в лесном хозяйстве, он решил сам посмотреть, кто это.

Вид животного поверг его в шок: без шерсти, длиной — около 50 см, хвост — как у крысы. А еще неприятно пахнет.

Мужчина уверен: это не енот и не барсук. Интересно, что существо даже не проявило никакой агрессии, а спокойно лежало на руках. Но оно похоже ни кота, ни на собаку.

Валерий решил обратиться к специалистам за помощью. Животное он положил в сумку и занес в нежилой дом. Но, вернувшись через 20 минут, увидел, что зверь исчез.

Жители района, пишет Телеграф, обсуждая фото животного говорят, что это та самая загадочная чупакабра. Некоторые пишут, что это больная собака, а кто-то считает, что больной енот.
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