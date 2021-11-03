Как пишет газета «Лепельский край», жительница агрогородка рассказала Валерию, что в теплицу, расположенную на ее участке, зашел необычный зверь. А так как мужчина 17 лет работал в лесном хозяйстве, он решил сам посмотреть, кто это.





Вид животного поверг его в шок: без шерсти, длиной — около 50 см, хвост — как у крысы. А еще неприятно пахнет.





Мужчина уверен: это не енот и не барсук. Интересно, что существо даже не проявило никакой агрессии, а спокойно лежало на руках. Но оно похоже ни кота, ни на собаку.





Валерий решил обратиться к специалистам за помощью. Животное он положил в сумку и занес в нежилой дом. Но, вернувшись через 20 минут, увидел, что зверь исчез.



