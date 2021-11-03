На месте сталинских расстрелов под Витебском неизвестные поломали кресты
Неизвестные вандалы сломали надмогильные кресты, установленные на братских могилах жертв сталинских репрессий под Витебском.
Следы вандализма обнаружили участники гражданской инициатив «Хайсы», которые приехали благоустраивать место расстрелов в канун белорусского праздника Деды.
Сломанными оказались 9 из 32 крестов, установленных у могильных ям. Часть из них валялась на земле, другие были прислонены к деревьям, пишут активисты в facebook.
Широкой общественности о страшных находках в лесу у деревень Дреколье и Хайсы стало известно в 2014 году, пишут ННВ. Там было найдено множество человеческих останков, а на черепах — следы от пулевых отверстий. По воспоминаниям местных жителей, в конце 1930-х годов в этом лесу проходили расстрелы жертв политических репрессий.
18:05 03/11/2021
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