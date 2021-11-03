



Следы вандализма обнаружили участники гражданской инициатив «Хайсы», которые приехали благоустраивать место расстрелов в канун белорусского праздника Деды.









Сломанными оказались 9 из 32 крестов, установленных у могильных ям. Часть из них валялась на земле, другие были прислонены к деревьям, пишут активисты в facebook.













Широкой общественности о страшных находках в лесу у деревень Дреколье и Хайсы стало известно в 2014 году, пишут ННВ. Там было найдено множество человеческих останков, а на черепах — следы от пулевых отверстий. По воспоминаниям местных жителей, в конце 1930-х годов в этом лесу проходили расстрелы жертв политических репрессий.



