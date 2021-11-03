



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение индийской COVID-вакцины Covaxin. Она разрешена для вакцинации всех возрастных групп старше 18 лет. Об этом сообщается в Twitter ВОЗ.





Согласно рекомендаций Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), вакцину Covaxin нужно применять в двух дозах с интервалом в четыре недели.





Вакцина Covaxin разработана на основе инактивированного вируса. Она доставляет в организм фрагменты "убитого" коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Таким же способом ранее были получены китайские вакцины CoronaVac и Sinopharm.





Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что препарат фармацевтической компании Bharat Biotech соответствует стандартам по защите коронавируса, и его преимущества намного превышают риски.





По данным третьей фазы испытаний, Covaxin эффективен на 93,4% против тяжелого симптоматического COVID-19. Кроме того, вакцина обеспечивает 65,2% защиты от штамма Дельта. При этом на сегодня недостаточно данных о безопасности вакцины для беременных женщин. Исследования еще проводятся.







