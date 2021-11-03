Без иллюзий: запрет на массовые мероприятия в российских школах продлили до 2024 года
Роспотребнадзор продлил до 2024 действие обязательных санитарных правил для школ.
Это означает, что за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Также расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися.
«В пункте три постановления главного государственного санитарного врача слова до «1 января 2022 года» заменить словами «до 1 января 2024 года», — говорится в документе.
Кроме того, на это время будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.
Источник: 360tv.ru
17:08 03/11/2021
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