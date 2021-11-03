



Это означает, что за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Также расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися.





«В пункте три постановления главного государственного санитарного врача слова до «1 января 2022 года» заменить словами «до 1 января 2024 года», — говорится в документе.





Кроме того, на это время будут запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.