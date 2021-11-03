Миллениалам нравится голубой...





Несмотря на эпоху блогеров, социальных сетей и стримов, логотип остается важнейшей частью айдентики бренда. По мнению большинства (92%) потребителей, разработка лого является одним из приоритетов при запуске нового бизнеса.





Исследование Vistaprint (нового владельца фотостока Depositphotos и онлайн-редактора Crello) показало, что поколения по-разному смотрят на визуальную составляющую бренда.





Так, миллениалы и зумеры отдают предпочтение монохромным логотипам. Им внушают доверие такие цвета, как голубой (34%), белый (24%) и черный (23%) — такую статистику приводит издание Adweek. При этом миллениалам (25–29) ближе голубой цвет, тогда как поколению Z (18–24) импонирует черный.





Наименее популярными цветами применительно к логотипам оказались розовый, серый, оранжевый, желтый и фиолетовый.





Самыми удачными лого могут похвастать производители еды и напитков, технологические компании и косметические бренды. Если говорить об отдельных игроках, то наиболее запоминающимися логотипами взрослые американцы назвали McDonald’s, Amazon, Nike, Coca-Cola, Apple, Google, Disney, Facebook, Netflix и Twitter.





60% согласились с тем, что логотипы должны быть гендерно нейтральными независимо от выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Почти половина (49%) потребителей с меньшей вероятностью приобретут товар у бизнеса, чей лого не отражает суть его деятельности. По мнению 43%, брендам необходимо менять лого при изменении продукции либо услуг.





Для малого бизнеса удачный логотип тоже имеет значение: он повышает вероятность покупки (43%), положительно влияет на запоминаемость и уровень доверия (40%). Неудачный логотип даже способен оттолкнуть некоторых покупателей от малого бизнеса (16%).





То, как логотип воспринимается потребителем, может оказать влияние на бизнес, уверен креативный директор Vistaprint Клиффорд Скит. Кроме того, лого мгновенно сигнализирует, кто вы, что вы предлагаете и чего от вас ожидать, резюмирует представитель компании.







